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Тютюникова Яна Федоровна
6.0
0
Тютюникова Яна Федоровна
Психотерапевт
Стаж не указан
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член ЕКПП
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский Центр психоанализа
ул. Ленинградская, 87
Консультация взрослых
Психотерапевт
По запросу
0 отзывов
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