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  3. Удовиченко Екатерина Владимировна
Удовиченко Екатерина Владимировна
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Удовиченко Екатерина Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
  • ИПКСЗ, специализация "Офтальмология", 2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Тихоокеанская, 211
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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