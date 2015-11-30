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Ушаков Александр Владимирович
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Ушаков Александр Владимирович
Гастроэнтеролог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Военно-медицинский факультет при Томском медицинском институте, "Лечебно-профилактическое дело", 1972 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия", 1975 г. окончания.
Клиническая ординатура "Внутренние болезни", Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 1978 г. окончания.
Сертификат "Гастроэнтерология", ДВГМУ, действителен с 30.11.2015 г. по 29.11.2020 г.
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Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
Доктор рядом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
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1500 р
Вторичный приём взрослых
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1000 р
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