Ушакова Ольга Николаевна
Стаж 5 лет
Принимает детей
Профессиональные навыки:
профилактика и лечением заболеваний уха;
ринит (насморк) – воспаление слизистой оболочки носа;
гайморит воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной (гайморовой) пазухи;
острый тонзиллит (ангина) – воспаление лимфоидных образований окологлоточного кольца (воспаление нёбных миндалин);
фарингит –воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки;
Отит – воспалительный процесс в ухе;
Полипы полости носа – доброкачественные образования в носовой полости;
Серные пробки– большое скопление серы в слуховом проходе;
Удаление инородного тела из слухового прохода(ротоглотки);
Промывание лакун миндалин.
профилактика и лечением заболеваний уха;
ринит (насморк) – воспаление слизистой оболочки носа;
гайморит воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной (гайморовой) пазухи;
острый тонзиллит (ангина) – воспаление лимфоидных образований окологлоточного кольца (воспаление нёбных миндалин);
фарингит –воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки;
Отит – воспалительный процесс в ухе;
Полипы полости носа – доброкачественные образования в носовой полости;
Серные пробки– большое скопление серы в слуховом проходе;
Удаление инородного тела из слухового прохода(ротоглотки);
Промывание лакун миндалин.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1100 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1100 р
Доступна онлайн запись
ул. Кавказская, 45/2
Консультация взрослых
Косметолог
600 р
Дерматовенеролог
1000 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1000 р
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