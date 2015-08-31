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  3. Ушакова Ольга Николаевна
Ушакова Ольга Николаевна
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Ушакова Ольга Николаевна

Лор (оториноларинголог), Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
  • ДВГМУ, Клиническая интернатура по оториноларингологии, 2015 г.
  • ДВГМУ, Клиническая интернатура по дерматовенерологии, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Первичная специализация по специальности косметология, 2016 г.
  • ИПКСЗ, "Избранные вопросы клинической трансфузиологии", 2015 г.
  • Участие в авторском мастер-классе «Современные тенденции европейской мезотерапии. Широкие возможности применения мезотерапевтических препаратов FILORGA в эстетике, дерматологии и трихологии» Dr. Philippe Petit. 2016 г.
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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1100 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1100 р
Поликлиника №1 Доктора Татьяны Гувва
Доступна онлайн запись
ул. Кавказская, 45/2
Консультация взрослых
Косметолог
600 р
Дерматовенеролог
1000 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1000 р
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