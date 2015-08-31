Ушакова Ольга Николаевна

ИПКСЗ, Первичная специализация по специальности косметология, 2016 г.

ИПКСЗ, "Избранные вопросы клинической трансфузиологии", 2015 г.

Участие в авторском мастер-классе «Современные тенденции европейской мезотерапии. Широкие возможности применения мезотерапевтических препаратов FILORGA в эстетике, дерматологии и трихологии» Dr. Philippe Petit. 2016 г.