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  3. Усова Тамара Ивановна
Усова Тамара Ивановна
6.9
3

Усова Тамара Ивановна

Зубной врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Омское медицинское училище
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
3 отзыва

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