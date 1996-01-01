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Уткин Сергей Иванович
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Уткин Сергей Иванович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1978 г. окончания.
Ординатура по специальности "Анестезиология и реаниматология", ХГМИ, 1980 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Анестезиология и Реаниматология, 2017 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Петра Комарова, 3
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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