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Уткин Сергей Иванович
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Уткин Сергей Иванович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1978 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Анестезиология и реаниматология", ХГМИ, 1980 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Анестезиология и Реаниматология, 2017 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Петра Комарова, 3
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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