Вакцина Гриппол Плюс от гриппа

Международное непатентованное название: вакцина гриппозная тривалентная инактивированная полимер-субъединичная.



Первая российская противогриппозная вакцина, не содержащая консервантов, в индивидуальных шприцах.



Применение: для всех категорий населения, в том числе групп риска: детей начиная с 6 месяцев, беременных женщин, пожилых людей, лиц с хроническими соматическими заболеваниями, аллергозаболеваниями и иммунодефицитными состояниями.



*В стоимость включена услуга предвакцинального осмотра.