Вакцина Гриппол Плюс от гриппа
Международное непатентованное название: вакцина гриппозная тривалентная инактивированная полимер-субъединичная.
Первая российская противогриппозная вакцина, не содержащая консервантов, в индивидуальных шприцах.
Применение: для всех категорий населения, в том числе групп риска: детей начиная с 6 месяцев, беременных женщин, пожилых людей, лиц с хроническими соматическими заболеваниями, аллергозаболеваниями и иммунодефицитными состояниями.
*В стоимость включена услуга предвакцинального осмотра.
Первая российская противогриппозная вакцина, не содержащая консервантов, в индивидуальных шприцах.
Применение: для всех категорий населения, в том числе групп риска: детей начиная с 6 месяцев, беременных женщин, пожилых людей, лиц с хроническими соматическими заболеваниями, аллергозаболеваниями и иммунодефицитными состояниями.
*В стоимость включена услуга предвакцинального осмотра.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Вакцинация
1000 р
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Вакцинация
1000 р
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 3
Первичный приём взрослых
Вакцинация
1000 р
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