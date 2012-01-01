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  3. Валитова Дарья Юрьевна
Валитова Дарья Юрьевна
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Валитова Дарья Юрьевна

Педиатр
Стаж 9 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Читинская Государственная Медицинская Академия, специализация "Лечебное дело", 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Читинская государственная медицинская академия клиническая, Интернатура, 2011 г. - 2012 г.
  • Врач - педиатр, Государственное учреждение здравоохранения "Хилокская центральная больница", 2012 г. - 2012 г.
  • Участковый врач - педиатр, ГУЗ "Приаргунская ЦРБ", 2012 г. - 2012 г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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