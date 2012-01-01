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Валитова Дарья Юрьевна
6.0
0
Валитова Дарья Юрьевна
Педиатр
Стаж 9 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Читинская Государственная Медицинская Академия, специализация "Лечебное дело", 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Читинская государственная медицинская академия клиническая, Интернатура, 2011 г. - 2012 г.
Врач - педиатр, Государственное учреждение здравоохранения "Хилокская центральная больница", 2012 г. - 2012 г.
Участковый врач - педиатр, ГУЗ "Приаргунская ЦРБ", 2012 г. - 2012 г.
Заведующая детским отделением, Врач - педиатр, ГУЗ "Приаргунская ЦРБ", 2012 г. - 2013 г.
Врач - педиатр, ГБУЗ "Баунтовская ЦРБ" Республика Бурятия Баунтовский район, 2013 г. - 2017 г.
Врач - педиатр, НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО «РЖД», 2017 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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