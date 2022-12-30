Вандан Юлия Германовна
Диагностика и лечение:
заболеваний органов дыхания (острые и хронические бронхиты, ларинготрахеиты, пневмонии, бронхиальная астма);
сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, нарушения ритма);
заболеваний желудочно-кишечного тракта (острые и хронические , язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, энтериты и колиты различной этиологии, болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, поджелудочной железыгастриты);
заболеваний мочевыделительной системы (циститы, острые и хронические пиелонефриты).
заболеваний органов дыхания (острые и хронические бронхиты, ларинготрахеиты, пневмонии, бронхиальная астма);
сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, нарушения ритма);
заболеваний желудочно-кишечного тракта (острые и хронические , язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, энтериты и колиты различной этиологии, болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, поджелудочной железыгастриты);
заболеваний мочевыделительной системы (циститы, острые и хронические пиелонефриты).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Консультация взрослых
Терапевт
2000 р