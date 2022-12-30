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Вандан Юлия Германовна

Вандан Юлия Германовна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • Диплом по специальности "Лечебное дело", ФГБОУ ВПО ДГМУ, 2020 г.
  • Ординатура по "Кардиологии", ФГБОУ ВПО ДГМУ, 2023 г.
Курсы повышения квалификации
  • Подготовка медицинского персонала по проведению предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств - 01.04.24-01.04.29
  • Актуальная аритмология - 30.12.22-30.12.27
  • Вакцинопрофилактика - 11.03.24-11.03.29
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Консультация взрослых
Терапевт
2000 р

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