Ванденко Татьяна Леонидовна
Стаж 22 года / Врач первой категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
900 р
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 163
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
900 р
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1300 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1200 р
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