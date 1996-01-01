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  3. Ванденко Татьяна Леонидовна
Ванденко Татьяна Леонидовна
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Ванденко Татьяна Леонидовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
  • Интернатура, по специализации "Неврология", 1997 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Неврология, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
900 р
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 163
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
900 р
Medical Center
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1300 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1200 р
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