Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Варанкина Наталия Александровна
6.0
0
Варанкина Наталия Александровна
Терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия", 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Специализация "Физиотерапия и курортология", 2001 г. окончания.
ИПКСЗ, "Физиотерапия", 2016 г. окончания.
Повышение квалификации "Вопросы профпатологии", 2016 г. окончания.
ИПКСЗ, специальность "Терапия", 2017 г. окончания.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - терапевт, Поликлиника ДВГУПС, 1992 г. - 2008 г.
Врач - терапевт, НУЗ "Отделенческая поликлиника" на станции Хабаровск -1, 2009 г. - 2017 г.
Врач - терапевт, КДЦ ДКБ ОАО "РЖД", 2018 г. - н.в.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Аввакумова
Ирина Юрьевна
Гастроэнтеролог
,
Нефролог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Сосновская
Татьяна Владимировна
Пульмонолог
,
Терапевт
,
Аллерголог-иммунолог
6.3
2
Записаться
Гребенюк
Галина Наумовна
Терапевт
6.2
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...