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  3. Варанкина Наталия Александровна
Варанкина Наталия Александровна
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Варанкина Наталия Александровна

Терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация "Физиотерапия и курортология", 2001 г. окончания.
  • ИПКСЗ, "Физиотерапия", 2016 г. окончания.
  • Повышение квалификации "Вопросы профпатологии", 2016 г. окончания.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - терапевт, Поликлиника ДВГУПС, 1992 г. - 2008 г.
  • Врач - терапевт, НУЗ "Отделенческая поликлиника" на станции Хабаровск -1, 2009 г. - 2017 г.
  • Врач - терапевт, КДЦ ДКБ ОАО "РЖД", 2018 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
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