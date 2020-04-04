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Василенко Евгений Александрович
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Василенко Евгений Александрович

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, лечебное дело, 2000 г. окончания.
  • Сертификат "Неврология", действителен по 04.04.2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
2 отзыва

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