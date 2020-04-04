Василенко Евгений Александрович

Награждён грамотами Министерства здравоохранения и правительства Хабаровского края за добросовестный труд по оказанию медицинской помощи населению города Хабаровска и Хабаровского края. Благодарственное письмо за высокий профессионализм в оказании медицинской помощи населению Хабаровского края указом министра РФ по развитию Дальнего востока, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе В.И.Ишаева. Диплом в номинации «Лучший врач терапевт Хабаровского края» 2015 год.