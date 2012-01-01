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Васильев Евгений Юрьевич
5.8
1
Васильев Евгений Юрьевич
Стоматолог-терапевт
,
Зав. отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
ФГБОУ « Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая поликлиника на станции Хабаровск-1
ул. Джамбула, 2
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
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