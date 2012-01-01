  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Васильев Евгений Юрьевич
Васильев Евгений Юрьевич
5.8
1

Васильев Евгений Юрьевич

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
  • ФГБОУ « Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Отделенческая поликлиника на станции Хабаровск-1
ул. Джамбула, 2
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи