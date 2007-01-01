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  3. Васильева Маргарита Михайловна
Васильева Маргарита Михайловна
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Васильева Маргарита Михайловна

Аллерголог, Иммунолог, Аллерголог-иммунолог, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по внутренним болезням, 1982-1984 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по "Аллергологии и иммунологии", 2007 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Аллерголог
По запросу
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