Васильева Маргарита Михайловна
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Главный аллерголог Хабаровского края. Награждена грамотой "Отличник здравоохранения". Является заведующей кафедрой клинической лабораторной диагностики института повышения квалификации специалистов здравоохранения. Ведет пациентов в рамках "Anti-age терапии".
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Аллерголог
По запросу
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