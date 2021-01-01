  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Васильева Светлана Ивановна
Васильева Светлана Ивановна
6.0
0

Васильева Светлана Ивановна

Эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Лечебное дело, 1989 г. окончания.
  • Сертификат по Терапии, №0127240878570, до 9 июля 2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 10А
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи