Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Васильева Светлана Ивановна
6.0
0
Васильева Светлана Ивановна
Эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, Лечебное дело, 1989 г. окончания.
Сертификат по Терапии, №0127240878570, до 9 июля 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 10А
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Присяжнюк
Ия Клементиновна
Эндокринолог
6.0
0
Записаться
Соколова
Оксана Юрьевна
Эндокринолог
7.0
7
Записаться
Поляков
Антон Игоревич
Психолог
,
Эндокринолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...