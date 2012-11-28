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Ватав Елена Александровна
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Ватав Елена Александровна
Стоматолог-терапевт
,
Главный врач
,
Стоматолог общей практики
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматолог", 2012 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
«Планирование индивидуальных программ профилактики стоматологических заболеваний. Мониторинг эффективности» от 28.11.2012г.
АНООО ДПО «Учебный центр «Успех» сертификат № 454/44 «Искусство продавать здоровье» I ступень от 5-6 февраля 2013г.
АНООО ДПО «Учебный центр «Успех» сертификат № 685/86 «Цикл искусство продавать здоровье II ступень. Общение с пациентами, требующими особого подхода» от 30-01 октября 2013г.
ГОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России ХБ 016876 от 31.07.2013 Стоматология общей практики.
Американ Дентал Академи «Возможности современной визиографии в стоматологии» от 17.03.2014 г.
Семинар Дмитрия Рогацкина «Углубленный курс по рентгендиагностике» 18-19. 07.2014.
Семинар Андрея Акуловича «Шинирование зубов в комплексном лечении заболеваний пародонта. Усиливающие волокна в практике терапевтической стоматологии» от 6.09.2014.
Семинар Андрея Акуловича «Современные методы устранения дисколоритов зубов» от 6.09.2014.
Студия эстетической стоматологии Нтона Ветчинкина «Восстановление анатомической формы передней боковой группы зубов в эстетических реставрациях».
Студия эстетической стоматологии Нтона Ветчинкина «Микропротезирование».
ИПКСЗ, Стоматология общей практики, 2018 г.
МУЦ ДПО, "Образовательный стандарт", организация здравоохранения и общественное здоровье", 2018 г.
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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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