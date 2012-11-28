Ватав Елена Александровна

«Планирование индивидуальных программ профилактики стоматологических заболеваний. Мониторинг эффективности» от 28.11.2012г.

АНООО ДПО «Учебный центр «Успех» сертификат № 454/44 «Искусство продавать здоровье» I ступень от 5-6 февраля 2013г.

АНООО ДПО «Учебный центр «Успех» сертификат № 685/86 «Цикл искусство продавать здоровье II ступень. Общение с пациентами, требующими особого подхода» от 30-01 октября 2013г.