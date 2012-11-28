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Ватав Елена Александровна
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Ватав Елена Александровна

Стоматолог-терапевт, Главный врач, Стоматолог общей практики
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматолог", 2012 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • «Планирование индивидуальных программ профилактики стоматологических заболеваний. Мониторинг эффективности» от 28.11.2012г.
  • АНООО ДПО «Учебный центр «Успех» сертификат № 454/44 «Искусство продавать здоровье» I ступень от 5-6 февраля 2013г.
  • АНООО ДПО «Учебный центр «Успех» сертификат № 685/86 «Цикл искусство продавать здоровье II ступень. Общение с пациентами, требующими особого подхода» от 30-01 октября 2013г.
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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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