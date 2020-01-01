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Вавринчук Сергей Андреевич
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0
Вавринчук Сергей Андреевич
Хирург
Стаж 31 год / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1988 г. окончания.
Сертификат по специальности "Хирургия", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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