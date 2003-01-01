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Вечерка Николай Викторович
6.3
1
Вечерка Николай Викторович
Уролог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 2003 г. окончания.
Интернатура по специальности "Хирургия".
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка в ГОУ ВПО ДВГМУ по специальности "Урология", 2006 г.
ДВГМУ, Гериатрия, 2016 г.
ДВГМУ, Урология, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Саико
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Уролог
1820 р
1 отзыв
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