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Вежновец Галина Александровна
6.0
0
Вежновец Галина Александровна
Неонатолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2000 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Первичный приём взрослых
Неонатолог
По запросу
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