Величинский Игорь Леонидович
Принимает детей
Профессиональное лечение заболеваний, опорно-двигательного аппарата, лечебный массаж, спортивный массаж, антицеллюлитный массаж, баночный массаж, медовый массаж, аппаратный массаж, логопедический массаж, детский массаж от 3 мес. Массаж огнем, инструктор ЛФК.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём детей
Массажист
1500 р
Первичный приём взрослых
Массажист
1500 р
Вторичный приём взрослых
Массажист
1500 р
Вторичный приём детей
Массажист
1500 р
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