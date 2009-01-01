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Величинский Игорь Леонидович
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Величинский Игорь Леонидович

Массажист, Врач ЛФК
Стаж 25 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Государственный Институт Физической Культуры, по специальности "Физкультура и спорт", 1991 г. окончания.
  • Кафедра спортивной медицины при Хабаровском государственном институте физической культуры, закончил курсы массажистов, 1990 г.
  • Кафедра спортивной медицины при Дальневосточной государственной академии физической культуры, повышение квалификации, 2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • Спортивный массажист образовательный курс "Современный подход к физической реабилитации детей ДЦП на основе Бабат концепции"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Поликлиника завода силовых трансформаторов г. Биробиджан, 1990-2005 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Medical Center
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём детей
Массажист
1500 р
Первичный приём взрослых
Массажист
1500 р
Вторичный приём взрослых
Массажист
1500 р
Вторичный приём детей
Массажист
1500 р
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