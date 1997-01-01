Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Венцова Наталья Сергеевна
6.9
2
Венцова Наталья Сергеевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
Стаж 11 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, 1997 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Кафедра ультразвуковой диагностики и пренатальной диагностики ФМБА, г. Москва.
«Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Сапожников
Юрий Анатольевич
УЗИ-специалист
,
Хирург
6.3
1
Записаться
Авилова
Анна Александровна
УЗИ-специалист
,
Врач функциональной диагностики
,
Врач ультразвуковой диагностики
8.5
0
Записаться
Сидоренко
Светлана Игоревна
Маммолог
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
6.3
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...