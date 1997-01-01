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  3. Венцова Наталья Сергеевна
Венцова Наталья Сергеевна
6.9
2

Венцова Наталья Сергеевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 11 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, 1997 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Кафедра ультразвуковой диагностики и пренатальной диагностики ФМБА, г. Москва.
  • «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва

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