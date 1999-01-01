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  3. Верестева Наталья Юрьевна
Верестева Наталья Юрьевна
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Верестева Наталья Юрьевна

Стоматолог-хирург
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации в ДВГМУ, специальность "Стоматология хирургическая". Сертификат действует до 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Стомадент
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 109
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Уни-Стом
Доступна онлайн запись
ул. Муравьёва-Амурского, 30
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
917 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
275 р
0 отзывов

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