Верестева Наталья Юрьевна
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Имплантология, синуслифтинг, подрезание уздечки, удаление всех групп зубов, резекция, плазмолифтинг, удаление доброкачественных новообразований папилломы языка, фибромы, пародонтологические операции.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 109
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Муравьёва-Амурского, 30
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
917 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
275 р
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