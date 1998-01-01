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Верин Владимир Владимирович
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Верин Владимир Владимирович
Хирург
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Направление деятельности: специализируется на рентгенэдоваскулярной диагностике, кардиология, сосудистая хирургия.
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Информация о враче
Образование
1998г. - ДВГМУ, Лечебный факультет
Курсы повышения квалификации
2012г. - Сертификат"Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач по рентгенэдоваскулярной диагностике и лечению, Дорожная клиническая больница, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
Хабаровск, ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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