  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Вершинин Сергей Анатольевич
Вершинин Сергей Анатольевич
6.6
2

Вершинин Сергей Анатольевич

Стоматолог-терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Красноярский Медицинский Институт, специализация "Стоматология", 1983 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Стоматология", 1984 г.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
  • Пермский Государственный Медицинский Институт, Стоматология, 1989г.
  • Санкт-Петербургская Медицинская Академия Последипломного Образования, Стоматология, 1999 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи