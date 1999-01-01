Вершинин Сергей Анатольевич

Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием: Методы анестезии-проводниковая, инфильтрационная, интралигаментарная. Профилактика заболеваний полости рта.



Лечение некариозных и каризных поражений зубов, осложненного кариеса. Обработка каналов разными методами от устья канала к верхушке корня и от верхушки корня к устью канала. Пломбирование каналов методом латеральной конденсации. Профессиональная гигиена. Лазеротерапия – стерилизация обработанной кариозной полости, лечение гиперестезии зубов, обработка инфицированных каналов. Обучение методам гигиены с использованием разных средств. В случае необходимости консультация других специалистов.