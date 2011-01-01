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  3. Видяева Виктория Алексеевна
Видяева Виктория Алексеевна
5.7
1

Видяева Виктория Алексеевна

Педиатр
Стаж 6 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия, 2011г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура, "Педиатрия", 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Современные протоколы сердечно-легочной реанимации", ДВГГУ, 2015 г.
  • Повышение квалификации "Педиатрия", ИПКСЗ, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём детей
Педиатр
1350 р
Консультация детей
Педиатр
850 р
1 отзыв

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