Винникова Лариса Рафаильевна
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
Профессиональные навыки:
-диагностика и лечение новообразований женской половой сферы;
-диагностика и лечение опухолей молочной железы и органов брюшной полости;
-оперативные вмешательства: расширенные экспирпации матки с придатками, экстирпации б/сальника, вульвэктомии.
В 2010 году –защита диссертации по теме «Эпидемиологическая характеристика запущенного рака шейки матки, тела матки и яичников в Хабаровском крае».
Присвоена учёная степень кандидата медицинских наук ВАК РФ от 14.01.12 г.
-диагностика и лечение новообразований женской половой сферы;
-диагностика и лечение опухолей молочной железы и органов брюшной полости;
-оперативные вмешательства: расширенные экспирпации матки с придатками, экстирпации б/сальника, вульвэктомии.
В 2010 году –защита диссертации по теме «Эпидемиологическая характеристика запущенного рака шейки матки, тела матки и яичников в Хабаровском крае».
Присвоена учёная степень кандидата медицинских наук ВАК РФ от 14.01.12 г.
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Адреса и стоимость приёма
ш. Воронежское, 164
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