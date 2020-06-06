Винникова Лариса Рафаильевна

Профессиональные навыки:

-диагностика и лечение новообразований женской половой сферы;

-диагностика и лечение опухолей молочной железы и органов брюшной полости;

-оперативные вмешательства: расширенные экспирпации матки с придатками, экстирпации б/сальника, вульвэктомии.

В 2010 году –защита диссертации по теме «Эпидемиологическая характеристика запущенного рака шейки матки, тела матки и яичников в Хабаровском крае».

Присвоена учёная степень кандидата медицинских наук ВАК РФ от 14.01.12 г.