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  3. Винникова Лариса Рафаильевна
Винникова Лариса Рафаильевна
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Винникова Лариса Рафаильевна

Онколог-маммолог, Гинеколог-эндоскопист, Гинеколог-онколог
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1998 г. окончания.
  • Интернатура на базе областной больницы г. Биробиджан по специальности «Акушерство и гинекология», 1998-1999 гг.
  • Клиническая ординатура в ДВГМУ по специальности «Онкология», 2003 г.
Курсы повышения квалификации
  • КГБОУ ДПО ИПКСЗ по программе «Избранные вопросы клинической трансфузиологии», 2010 г.
  • КГБОУ ДПО ИПКСЗ по программе «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» в 2015 г. Сертификат действителен до 06.06.2020 г.
  • КГБОУ ДПО ИПКСЗ по программе «Онкология» в 2018 г. Сертификат действителен до 2023 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» г. Хабаровск.
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Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический центр онкологии
ш. Воронежское, 164
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
Гинеколог-эндоскопист
По запросу
Гинеколог-онколог
По запросу
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