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  3. Витухновская Анастасия Алексеевна
Витухновская Анастасия Алексеевна
6.3
0

Витухновская Анастасия Алексеевна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология"
  • Клиническая ординатура по ортопедической стоматологии. ДВГМУ.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вита Лайн
ул. Магаданская, 34А
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
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