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Витухновская Анастасия Алексеевна
6.3
0
Витухновская Анастасия Алексеевна
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология"
Клиническая ординатура по ортопедической стоматологии. ДВГМУ.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вита Лайн
ул. Магаданская, 34А
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
0 отзывов
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