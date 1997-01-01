Хорук Владилена Валерьевна
Гинеколог, Косметолог (дерматолог-косметолог), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Дерматовенеролог, Гинеколог-маммолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 79
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1500 р
УЗИ-специалист
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
1950 р
Дерматовенеролог
1200 р
Гинеколог-маммолог
1300 р
Консультация взрослых
Дерматовенеролог
1100 р
Гинеколог-эндокринолог
1700 р
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1100 р
Гинеколог-маммолог
1100 р
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