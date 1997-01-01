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Хорук Владилена Валерьевна
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Хорук Владилена Валерьевна

Гинеколог, Косметолог (дерматолог-косметолог), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Дерматовенеролог, Гинеколог-маммолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМУ, специализация "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
  • Интернатура по по акушерству и гинекологии в родильном доме №2 (г. Комсомольск-на-Амуре), 1990 г.
  • Клиническая ординатура по акушерству и гинекологии, НИИ ОМиД СО РАМН, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по патологии шейки матки с курсом кольпоскопии, 2003 г.
  • Повышение квалификации по гинекологической эндокринологии, 2004 г.
  • Профессиональная переподготовка по ультразвуковой диагностике, 2005 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1989-1990гг. - родильный дом № 2, врач-интерн акушер-гинеколог (г. Комсомольск-на-Амуре)
  • 1990-1995гг. - родильный дом № 1, врач акушер-гинеколог.
  • 1997-2006гг. - родильный дом № 1, врач акушер-гинеколог.
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Адреса и стоимость приёма
Бэст-Мед
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 79
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1500 р
УЗИ-специалист
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
1950 р
Дерматовенеролог
1200 р
Гинеколог-маммолог
1300 р
Консультация взрослых
Дерматовенеролог
1100 р
Гинеколог-эндокринолог
1700 р
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1100 р
Гинеколог-маммолог
1100 р
7 отзывов

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