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Владимирова Наталья Юрьевна
6.0
0
Владимирова Наталья Юрьевна
Гинеколог
,
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1988 г. окончания.
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", действителен с с 31.10.2015 г. по 30.10.2020 г.
Сертификат "Акушерство и гинекология", действителен с 15.05.2012 г. по 14.05.2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
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