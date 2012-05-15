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  3. Владимирова Наталья Юрьевна
Владимирова Наталья Юрьевна
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Владимирова Наталья Юрьевна

Гинеколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1988 г. окончания.
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", действителен с с 31.10.2015 г. по 30.10.2020 г.
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", действителен с 15.05.2012 г. по 14.05.2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
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