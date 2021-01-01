  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Волкова Снежана Сергеевна
Волкова Снежана Сергеевна
6.0
0

Волкова Снежана Сергеевна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Стоматология", 2021 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Зубная Фея
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 81А
Первичный приём взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи