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Володькина Светлана Николаевна
6.0
0
Володькина Светлана Николаевна
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Госкомиссия Омский гос. мед.институт им.Калинина, Лечебное дело, 1972 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
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