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Воловик Мария Юрьевна
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Воловик Мария Юрьевна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Лечебное дело, 1991 г. окончания.
  • ХГМИ, Ординатура по Терапии, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Терапия, 2012 г.
  • ИПКСЗ, Терапия, 2017 г.
  • ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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