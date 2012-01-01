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Воловик Мария Юрьевна
6.0
0
Воловик Мария Юрьевна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Лечебное дело, 1991 г. окончания.
ХГМИ, Ординатура по Терапии, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Терапия, 2012 г.
ИПКСЗ, Терапия, 2017 г.
ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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