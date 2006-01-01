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Воловик Валерий Евгеньевич
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Воловик Валерий Евгеньевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Педиатрия", 1982 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка "Травматология и ортопедия", ИПКСЗ, 2006 г.
  • Повышение квалификации "Медицинская помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях", 2010 г.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы травматологии и ортопедии", ИПКСЗ, 2011 г.
Участие в ассоциациях
  • Премия национальной медицинской палаты в номинации " Мой наставник" за подписью Президента НП "Национальная медицинская палата" Л.М.Рошаля.
  • Номинант вошедший в тройку лидеров премии национальной медицинской палаты.
Опыт работы
  • Профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ИПКСЗ.
  • Главный внештатный травматолог-ортопед МЗ ХК.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
3600 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
2500 р
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