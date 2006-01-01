Воловик Валерий Евгеньевич

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки присвоено ученое звание Профессора на кафедре травматологии и ортопедии, главный внештатный травматолог-ортопед МЗ ХК. Направление деятельности: травмы и заболевания позвоночника, врожденная патология позвоночника (сколиоз, кифоз), деформации грудной клетки, заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата у детей и подростков. Автор множества статей в отечественных и иностранных журналах, монографий, патентов и рационализаторских внедрений и изобретений. Решением Высшей аттестационной комиссии присуждена ученая степень Доктора медицинских наук.