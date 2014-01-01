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Ворфоломеева Алена Олеговна
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Ворфоломеева Алена Олеговна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Косметолог
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2013 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка "Косметология", ФГБУ Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии, 2014 г.
  • Курсы повышения квалификации "Блефаролифтиг", Академия массажного искусства, 2014 г.
  • Курсы повышения квалификации "Современная трихология", ООО "Корнеаль, 2014 г.
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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71А
Первичный приём взрослых
Косметолог
По запросу
7 отзывов

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