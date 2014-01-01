Ворфоломеева Алена Олеговна

На приеме врач-трихолог проводит Трихоскопию (компьютерная диагностика волос) — это самый надежный способ диагностики заболеваний волосистой части головы. Стоимость приёма + диагностика - 1950 руб.

Это современный метод визуального исследования структуры волос и кожи головы при помощи специального прибора — трихоскопа, оснащенного видеокамерой и обеспечивающего увеличение в более чем сотню раз. Прибор подробно записывает процессы, происходящие с волосяным покровом головы, а именно: толщину и качество волосяного фолликула, количество волосяных фолликулов на каждом квадратном сантиметре поверхности кожи, процент выпадающих и растущих волос, степень их истончения и прогрессирование выпадения. Трихоскопия также необходима для проведения оценки эффективности рекомендованного лечения, это доказательный метод. Повторная трихоскопия обычно проводится каждые 3 или 6 месяцев.

