Воробьев Максим Валентинович
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Направление деятельности: абдоминальная хирургия, герниология, хирургия осложненных форм диабетической стопы, функциональная хирургия верхних отделов желудочно-кишечного тракта, колопроктология .
Достижения: 15 научных публикаций, 4 рационализаторских предложения, 1 патент на изобретение.
Достижения: 15 научных публикаций, 4 рационализаторских предложения, 1 патент на изобретение.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Хирург
1400 р
Проктолог (колопроктолог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1600 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1200 р
Загрузка комментариев...