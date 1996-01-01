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Воробьев Максим Валентинович
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Воробьев Максим Валентинович

Проктолог (колопроктолог), Хирург, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Хирургия", 1999 г.
  • Присвоение ученой степени Кандидата медицинских наук решением диссертационного совета ДВГМУ., 2002 г.
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Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Ультразвуковая диагностика, 2004 г.
  • ДВГМУ, "Неотложная хирургия органов брюшной полости", 2009 г.
  • ДВГМУ, Хирургия, 2013 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член Российского общества хирургов (РОХ)
Опыт работы
  • Врач-хирург в хирургическом отделении НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 1998 г. - 2006 г.
  • Доцент кафедры общей и факультетской хирургии Дальневосточного государственного медицинского университета, Врач-хирург в хирургическом отделении КГБУЗ "Городская клиническая больница № 10 г.Хабаровска", 2007 г. - 2014 г.
  • Врач-хирург в хирургическом отделении НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабарвоск-1 ОАО "РЖД", 2014 г. - 2019 г.
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Хирург
1400 р
Проктолог (колопроктолог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1600 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1200 р
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