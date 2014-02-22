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  3. Воробьева Елена Васильевна
Воробьева Елена Васильевна
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Воробьева Елена Васильевна

Эндокринолог
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Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское, Хабаровский медицинский институт в 1982г. Специальность- педиатрия, врач-педиатр, Первичная специализация по эндокринологии – 2003 год
  • Сертификат - эндокринология – от 22.02.2014- до 22.02.2019
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Тихоокеанская, 85
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
Бесплатно
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