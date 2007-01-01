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Ворожцова Марина Петровна
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Ворожцова Марина Петровна

Психотерапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВИПиП, специализация "Психоанализ", 2007 - 2010 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ДВИПиП, Теория и практика психологического консультирования, 2008-2009 гг.
  • ЧОУВПО "Восточно-Европейский Институт психоанализа" (г. Санкт-Петербург), Специальность: "Системная семейная психотерапия", Квалификация: "Семейный психотерапевт", 2014 г.
  • НОУДПО Институт практической психологии "Иматон" (г.Санкт-Петербург), Арт-Терапия, 2012 г.
Участие в ассоциациях
  • Член ЕКПП
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский Центр психоанализа
ул. Ленинградская, 87
Консультация взрослых
Психотерапевт
По запросу
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