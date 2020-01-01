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Воронцова Яна Михайловна

Воронцова Яна Михайловна

Психолог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный институт психологии и психоанализа» по специальности «Психолог-консультант», 2020 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Дальневосточный государственный институт психологии и психоанализа» по теме «Психоанализ психосоматических расстройств», 2020 г.
  • АНО «Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения» «Сексология в психологическом консультировании», 2020 г.
  • АНО «Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения» «Технологии системной семейной психотерапии в работе психолога с семьей», 2021 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Снегири
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу

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