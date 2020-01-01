Воронцова Яна Михайловна
Стаж 3 года
Профессиональные навыки:
• Психологическое консультирование в условиях репродуктивного выбора (консультация перед абортом);
• Психологическое консультирование при бесплодии;
• Психологическое консультирование при подготовке к беременности и родам;
• Психологическое консультирование пары при подготовке к беременности и родам/ при бесплодии.
• Психологическое консультирование в условиях репродуктивного выбора (консультация перед абортом);
• Психологическое консультирование при бесплодии;
• Психологическое консультирование при подготовке к беременности и родам;
• Психологическое консультирование пары при подготовке к беременности и родам/ при бесплодии.
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Адреса и стоимость приёма
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу