Воронцова Яна Михайловна

Профессиональные навыки:

• Психологическое консультирование в условиях репродуктивного выбора (консультация перед абортом);

• Психологическое консультирование при бесплодии;

• Психологическое консультирование при подготовке к беременности и родам;

• Психологическое консультирование пары при подготовке к беременности и родам/ при бесплодии.