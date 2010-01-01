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Воронин Алексей Георгиевич
6.3
0
Воронин Алексей Георгиевич
Стоматолог-ортопед
,
Директор клиники
,
Хирург-имплантолог
,
Стоматолог общей практики
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
Амурская Государственная Медицинская Академия, специализация "Лечебное дело", 2008 г. окончания.
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2010 г. окончания.
Ординатура по специальности "Ортопедическая стоматология", 2011 г. окончания.
Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2013 г. окончания.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
КГБУЗ СП "Регион", 2010 - 2016 гг.
Стоматологическая клиника "Пиранья", 2016 - 2017 гг.
Врач хирург, ортопед, ООО Центр Современной ортодонтии и Эстетической стоматологии "AllDent", 2017 г. - С 2017 н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Малина
ул. Запарина, 87
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
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