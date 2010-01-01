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Воронин Алексей Георгиевич
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Воронин Алексей Георгиевич

Стоматолог-ортопед, Директор клиники, Хирург-имплантолог, Стоматолог общей практики
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
  • Амурская Государственная Медицинская Академия, специализация "Лечебное дело", 2008 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2010 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Ортопедическая стоматология", 2011 г. окончания.
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • КГБУЗ СП "Регион", 2010 - 2016 гг.
  • Стоматологическая клиника "Пиранья", 2016 - 2017 гг.
  • Врач хирург, ортопед, ООО Центр Современной ортодонтии и Эстетической стоматологии "AllDent", 2017 г. - С 2017 н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Малина
ул. Запарина, 87
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
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