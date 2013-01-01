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  3. Воронова Елена Сергеевна
Воронова Елена Сергеевна
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Воронова Елена Сергеевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 26 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебный факультет, 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Прошла курсы ПП по специальности «Гастроэнтерология», 1987 г.
  • Научно-практическая конференция -гастронеделя, 2013 г.
  • Научно-практическая конференция- гастронеделя, гастрошкола, H.pilori инфекция. Синдром раздраженного кишечника - современные подходы к лечению, 2014 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-гастроэнтеролог, Медикал Он Груп.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1500 р
Терапевт
1500 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1400 р
Терапевт
1400 р
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