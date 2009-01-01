Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Ворощук Александра Александровна
6.0
0
Ворощук Александра Александровна
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Педиатрия, 2009 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника 17
ул. Краснореченская, 177Б
Консультация взрослых
Заместитель главного врача
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Енисейская
Ирина Владимировна
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Фролова
Зоя Владимировна
Дерматовенеролог
,
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Исаенко
Людмила Павловна
Ревматолог
,
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...