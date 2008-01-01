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Ворощук Антон Игоревич
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Ворощук Антон Игоревич

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2008 г. окончания.
  • Интернатура, ДВГМУ, Травматология и ортопедия, 2009 г.
  • Ординатура, ДВГМУ, Травматология и ортопедия, 2011 г.
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Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Травматология и Ортопедия, 2015 г.
  • ИПКСЗ, Детская урология - Андрология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
Хирург
По запросу
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