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Воскресенская Юлия Владимировна
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Воскресенская Юлия Владимировна
Педиатр
Стаж 3 года
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём детей
Педиатр
1500 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1400 р
0 отзывов
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