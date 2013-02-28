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Вугалтер Владислав Юрьевич
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Вугалтер Владислав Юрьевич

Хирург
Стаж 34 года
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Лечебное дело, 1983 г. окончания.
  • Интернатура по специальности «Хирургия», МЗ РСФСР Хабаровский мединститут Хабаровского Крайздравотдела, 1984 г.
  • Сертификат по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье".
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Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по программе «Экспертиза временной нетрудоспособности», КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2013 г.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы хирургии", КГБОУ ИПКСЗ, г. Хабаровск, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1100 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
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