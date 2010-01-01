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Вяткин Владимир Александрович
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Вяткин Владимир Александрович
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по Хирургии, 2011 г. окончания.
ДВГМУ, Ординатура, Сердечно Сосудистая Хирургия, 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Трансфузиология, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
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