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  3. Выборова Ольга Юрьевна
Выборова Ольга Юрьевна
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Выборова Ольга Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация «Педиатрия», 2000 г . окончания.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", 2001 г. окончания.
  • Сертификат до 2023 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ профессиональная переподготовка по УЗИ, 2001 г.
  • Усовершенствование по УЗИ «Сосудистые системы», 2016 г.
  • Курсы повышения квалификации по УЗИ, ИПКСЗ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2006-2009гг. - врач УЗД, ДГБ им. Истомина
  • 2009-2016гг. - врач УЗД, КГБУЗ Перинатальный центр
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
1000 р
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
1000 р
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
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