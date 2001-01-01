Выборова Ольга Юрьевна
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Врач УЗД. Проводит исследования взрослым и детям: сердечно-сосудистая система; костно-мышечная система; поверхностно-расположенные органы, мягкие ткани, щитовидная железа, слюнные железы, лимфатические узлы; молочные железы; органы малого таза; органы мошонки; органы ЖКТ; нервная система
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
1000 р
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
1000 р
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
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