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  3. Высоких Тамара Александровна
Высоких Тамара Александровна
6.0
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Высоких Тамара Александровна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХабаровОрЗнГосМедИнс, терапия. Сертификат: 18.05.2013 - до 17.05.2018
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
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