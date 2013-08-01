Якимов Николай Николаевич
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Специализируется на сложных клинических случаях костной пластики, мягкотканной пластики, дентальной имплантации, а также всех видах протезирования зубов. Участник ежегодных международных симпозиумов и семинаров по имплантологии и протезированию на имплантах систем Dentium, AnyOne/AnyRydge, Nobel, Astra Tech, Straumann.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 38А
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
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