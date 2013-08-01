  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Якимов Николай Николаевич
Якимов Николай Николаевич
6.6
3

Якимов Николай Николаевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология-хирургическая", 2012 г окончания.
  • Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2012-2013 гг.
  • Сертификат "Стоматология общей практики", ИПКСЗ, от 01.08.2013 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализация по специальности "Стоматология ортопедическая", 2013 г.
  • Первичная специализация по специальности "Стоматология хирургическая", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-стоматолог ортопед, хирург, LA Minta, г. Хабаровск, 2012 г.- 2014 г.
  • Врач-стоматолог ортопед, имплантолог, хирург, МедСтомЭлит, г. Хабаровск, 2013 г. - 2015 г.
  • Врач-стоматолог ортопед, имплантолог, хирург, ЕвроСтомЭлит, г. Хабаровск, 2014 г. - 2015 г.
Еще 4
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Альфа Дент
ул. Воронежская, 38А
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи