Якимов Николай Николаевич

Врач-стоматолог ортопед, хирург, LA Minta, г. Хабаровск, 2012 г.- 2014 г.

Врач-стоматолог ортопед, имплантолог, хирург, МедСтомЭлит, г. Хабаровск, 2013 г. - 2015 г.

Врач-стоматолог ортопед, имплантолог, хирург, ЕвроСтомЭлит, г. Хабаровск, 2014 г. - 2015 г.