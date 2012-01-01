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Ямалтдинова Кристина Ильдусовна
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Ямалтдинова Кристина Ильдусовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Арт Стом
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
650 р
0 отзывов

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