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  3. Яргин Андрей Владимирович
Яргин Андрей Владимирович
6.3
1

Яргин Андрей Владимирович

Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Донецкий Медицинский Университет, хирургия. Сертификат: 30.06.2015 - до 29.06.2020
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Хирург
Бесплатно
1 отзыв

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